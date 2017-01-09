Новости версия для печати С 13 по 15 января в Орле пройдет Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по кикбоксингу в дисциплине «лайт-контакт» Организаторами турнира являются Федерация кикбоксинга России, Управление физической культуры и спорта Орловской области и Межрегиональная федерация кикбоксинга ЦФО.



К участию в турнире допускаются бойцы не моложе 9 лет.



Чемпионат и Первенство ЦФО по кикбоксингу будут проводиться в спорткомплексе Орловского спортивного техникума (г. Орел, ул. Октябрьская, 65).



Мандатная комиссия, взвешивание участников и жеребьевка пройдут 13 января.



14 января в 12.00 состоятся предварительные поединки, в 15.00 – торжественное открытие соревнований, после чего поединки продолжатся.



15 января в 11.00 состоятся финальные поединки, а затем – церемония награждения.





Орловское Информбюро

9 января 2017 года





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