Новости версия для печати Пожар в ТЦ «Атолл», случившийся в Орле минувшим вечером, в МЧС уже признали самым серьезным региональным ЧП с начала года В ликвидации возгорания пришлось задействовать едва ли не все дежурные караулы городского пожарного гарнизона. Тушением лично руководил главный спасатель области.



Пока пламя бушевало внутри помещения, о масштабах пожара судить было сложно. Однако вскоре огонь вырвался наружу, стремительно распространяясь во всех направлениях. Остановить развитие пожара огнеборцам удалось не сразу. Пламя вырвалось на кровлю. К месту ЧП стали стягивать все свободные подразделения. О происшествии по видеоконференцсвязи доложили в Москву.



Градус тревоги возрос, когда пожарным сообщили, что охранник ювелирного отдела мог остаться внутри здания. В последствии от сотрудника торгового центра, который заметил возгорание первым, пожарные выяснили: весь персонал был эвакуирован в первые минуты.

Роман Шишкин, контролер КПП ТЦ «Атолл»:«Я услышал, что раздался хлопок, и в ноги упал плафон освещения. Об этом я оповестил своего начальника смены. Далее – эвакуировал людей, попытался тушить пожар, используя огнетушитель. Так как потолки высокие, это эффекта не принесло, произошло обрушение потолка с дальнейшим возгоранием и задымлением едким дымом. Руководство произвело действия по эвакуации и людей начали полностью эвакуировать со всего торгового центра». Медицинская помощь была оказана двоим сотрудницам торгового центра - сказалось воздействие дыма, угрозы для их жизни нет.



Между тем, группировку службы спасения на месте происшествия довели до максимума, тушение возглавил начальник регионального главка МЧС. При этом Александр Новиков, огнеборец со стажем, в стороне от очага возгорания не устоял, и сам взялся за пожарный ствол.

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Эвакуировано более сорока граждан, была проведена локализация. Причины и обстоятельства выясняются. При строительстве использовались различные конструктивные элементы, которые выделяют различные токсичные вещества, которые создают определенные риск для работы личного состава. Во всех внутренних помещениях личный состав работает в аппаратах защиты органов дыхания». Долгое время борьба с огнем велась с переменным успехом. Некоторые материалы, использованные в здании, демонстрировали просто невероятную горючесть. Когда периметр зоны горения все-таки начал сужаться, в Госпожнадзоре поделились первыми выводами.

Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Криминальную направленность пожара можно исключить. Из показаний очевидцев, торговых сотрудников, находившихся в «Атолле», предположительной причиной пожара может быть, скорее всего, техническая неисправность электропроводки». Как нам удалось выяснить, от контроля надзорных органов здание торгового центра было свободно, в руководстве прибегли к альтернативе – провели независимый пожарный аудит.

Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Была проведена независимая оценка пожарного риска. В связи с этим данное торговое предприятие органами государственного пожарного надзора не проверялось. По заключению экспертов данное строение соответствовало всем нормам и требованием действующего законодательства в области пожарной безопасности». Точный ущерб от пожара, вероятно, будет известен еще не скоро, однако уже очевидно, что исчисляться десятками миллионов рублей.









Иван Суверин

9 января 2017 года





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