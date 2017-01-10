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Размер материнского капитала в 2017 году не изменится

Он составит 453 тысячи рублей.

Для вступления в программу есть ещё два года – для получения капитала необходимо, чтобы ребёнок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Направления использования материнского капитала остаются прежними, их четыре: улучшение жилищных условий, образовательные услуги для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.


Евгения Костомарова
9 января 2017 года



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