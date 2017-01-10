Новости версия для печати Индексация пенсий в этом году вернётся к прежнему порядку Страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции, а государственные, включая социальные, – с учётом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.



Поэтому с февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень инфляции за 2016-й год – ориентировочно на 5,8%. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости в стране с учётом фиксированной выплаты составит в Орловской области 13 404 рубля. Вместе со страховой пенсией ориентировочно до 4 823 рублей вырастет и размер фиксированной выплаты к ней.



Пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам предположительно на 2,6%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 803 рубля.





Евгения Костомарова

9 января 2017 года





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