Новости версия для печати Премьерой нового спектакля отметили Рождество Христово воспитанники православной гимназии В этот раз для постановки они выбрали сказку «Морозко». Это произведение уже во второй раз находит сценическое воплощение в творческом репертуаре юных артистов. Первая премьера состоялась ровно 10 лет назад.



Небольшой зал школы искусств имени Кабалевского уже который год не может вместить всех желающих увидеть новый рождественский спектакль, который всегда проходит в великие Святочные дни.



К этой удивительной истории добра, сострадания и искренней любви ребята и их наставники обращаются уже во второй раз. Первое представление «Морозко» состоялось ровно 10 лет назад. Копировать не стали. Придали истории больше современности, добавили новых персонажей и новые вокальные партии.

Отец Николай, духовник Орловской православной гимназии: «Все новое – и зрители новые, и участники новые, а так как материал очень хороший, то хотелось еще раз поставить с некоторыми дополнениями. Мы спектакль расширили, дописали текст, написали новые песни, придумали новое сценическое движение, поэтому это не совсем тот спектакль, который был десять лет назад». Но главный смысл Рождества - победа добра над злом – остался неизменным. Поэтому в конце все отрицательные персонажи становятся добрее и сердечнее, а на протяжении всего спектакля дети славят Христа.



Спектакль получился очень искренним и очень светлым, как и само Рождество. Однако новая премьера стала в этот день на сцене не единственным подарком. Зрителей ждал еще и настоящий святочный концерт - это тоже уже традиция.

Римма Логвинова, директор детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского: «Мы очень ценим многолетнее сотрудничество с православной гимназией, и очень рады, что именно в школе им. Кабалевского развивается уникальное не только для города Орла отделение хорового православного пения, это отделение также уникально для все Российской Федерации». Был неожиданный сюрприз и для создателей рождественского спектакля. Их вклад в воспитание подрастающего поколения был отмечен наградами от Всероссийской общественной организации «За трудовую доблесть России»





Оксана Гранн

9 января 2017 года





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