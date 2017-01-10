Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Пожар в Торговом центре «Атолл». Огнеборцы уже назвали главную версию причины возгорания.



- Прозрел спустя 62 года. Орловские врачи совершили новогоднее чудо для своего пациента.



- Привет от Леонида Андреева. Музей знаменитого литератора пополнился новыми экспонатами.



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Вести. Орёл

9 января 2017 года





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