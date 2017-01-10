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В Орловской области в праздничные дни прошла акция «Нетрезвый водитель»

Выбор между употреблением спиртного и управлением транспортом смогли сделать далеко не все орловские автомобилисты, сообщили в ГИБДД.

Хотя рейдовые мероприятия Госавтоинспекции в праздники не были секретом, а, напротив, широко афишировались, кое-кто рискнул сесть за руль «под градусом».

Один из автомобилистов, задержанный на Карачевском шоссе, к стакану не прикасался. Вместо этого на дорогу покурил «травки». Как признался нарушитель, это он делает периодически. Кстати, этот водитель отказывается от экспертизы не впервые, и уже был лишен права управления, а значит, на этот раз его ждет уголовное наказание.

Другой молодой человек, задержанный в Орловском районе, прибег к традиционному горячительному. Увидев инспекторов, останавливающих у Биофабрики все машины подряд, водитель растерялся и шарахнулся с дороги, задев при этом молодое деревце. Потом он попытался удрать от полицейских пешком. Экспертизу парень согласился пройти на месте, как видно, понадеявшись на удачу. Но она от него отвернулась. Прибор подтвердил состояние алкогольного опьянения.

Только за время новогодних каникул инспекторами ДПС выявлено 94 водителя «подшофе». Участь каждого из них будет решать суд.


Иван Суверин
9 января 2017 года



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