Новости версия для печати Орловский ТЦ «Атолл» закрыт – по техническим причинам Минувшим вечером в торговом центре произошел пожар. Сегодняшняя ночь выдалась нелёгкой не только для пожарных, но и для предпринимателей, чьи магазины были объяты пламенем или дымом. Сегодня утром посмотреть, что уцелело, а что бесследно сгорело, пришли и продавцы. Они помогали разбирать товар. Параллельно свою работу продолжали и пожарные. Специальная следственная группа выясняла причины происшествия.



«Атолл» - первый крупный торговый центр города. Именно здесь появился первый в Орле эскалатор. За 14 лет своего существования «Атолл» только развивался. Но 2017-й – год Огненного Петуха - стал по-настоящему огненным годом, говорят сотрудники супермаркета.



То, что уцелело после пожара, владельцы магазинов спешно выносят. То, что не сгорело, либо залито водой, либо пропиталось едким дымом. Предприниматели пытаются спасти все, что уцелело, даже цветы. Сотрудники запаслись медицинскими масками, чтобы избежать токсического отравления. Из продуктового супермаркета вывозят пострадавшие продукты.



Больше всего от огня пострадала так называемая галерея. Именно в этой части здания и вспыхнул пожар. Чтобы не было новых возгораний, спасатели проверяют все помещения. При возведении пристройки были использованы утеплители и пластиковые конструкции. Именно они легко воспламеняются.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Орлу: «В настоящий момент проводится изъятие электрических установок. Криминальную направленность пожара в данном случае мы отметаем, мы не рассматриваем ее в связи с тем, что пожар произошел на глазах очевидцев, во время работы торгового центра, и криминала мы здесь не усматриваем. По данному факту будет принято процессуальное решение после проведения соответствующей проверки. Пока выводы делать еще рано». На месте пожара работают эксперты и дознаватели. Не обращая внимания на пожарных, на ограждающие ленты и едкий запах обгоревших пластиковых окон и вывесок, в торговый центр продолжают идти покупатели. Для них позже повесели табличку: «Магазин не работает по техническим причинам». Впервые за 14 лет существования «Атолл» закрыт. Предпринимателям предстоит оценить весь ущерб, причиненный пожаром. Вопрос об открытии торгового центра пока не стоит. Неизвестно и то, когда начнется реконструкция пострадавшей части здания.









Алина Чабан

9 января 2017 года





На главную страницу





