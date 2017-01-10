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В Орле дорожная обстановка омрачила начало новой рабочей недели

На прочность январская погода испытывает и пешеходов, и автомобилистов, и коммунальщиков. На дорогах Орла – снежный накат, на тротуарах – скользко.

За первые 8 дней 2017 года выпало больше половины месячной нормы осадков. Снегопады сменились морозами. Итог дорожников: около двух тысяч кубометров снега вывезено, более 2 тонн песко-соляной смеси израсходовано.

Автомобилистам сегодня пришлось не сладко. Наледь и сугробы во дворах – путь до работы существенно замедлили. В праздники орловская «Спецавтобаза» работала круглосуточно. Но справились со снегом не везде.
Владимир Достовалов, директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г.Орла»: «В городе еще дня два-три будем дорабатывать, будем дорабатывать улицы второстепенные и улицы третьей очереди».
В темное время суток борьба с сугробами ведется на главных улицах города (а их, по списку, около полусотни), днем – на второстепенных. Работают в Орле 39 единиц спецтехники. Сегодня они добрались и до окраин областного центра.

Диспетчер по автотранспорту в реальном времени видит, сколько машин на линии, в каком районе нужно подкрепление. Остановки, переходы, мосты и спуски – уже зона ответственности так называемых дорожных рабочих. Их оружие – метлы и лопаты. Пока дорожники трудятся, за ними пристально следят орловцы. Многие отметили, что Советский район чистят хорошо, а вот ситуацией в Заводском районе горожане были не довольны. Были и сочувствующие – снег тяжелый, работы много, надо, мол, потерпеть. Не спешит на помощь коммунальщикам и погода. Ждать изменений в ближайшие три дня не стоит, говорят синоптики.
Валерий Селихов, директор Орловского ЦГМС: «В ближайшие сутки ожидается температура в ночные часы от 12-ти до 17-ти градусов мороза, при прояснениях – до минус 24-х. В дневные часы – 8-13 градусов мороза».
А вот кто рад настоящей русской зиме, так это дети. Ледянки, ватрушки – непременные атрибуты последнего дня школьных каникул.

К концу недели потеплеет, и, по прогнозам, температура дойдет до нулевой отметки. А значит, к гололеду могут добавится еще и нависшие сосульки.


Надежда Невматулина
9 января 2017 года



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