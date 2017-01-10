Новости версия для печати Сегодня в областной библиотеке им. Бунина открывается выставка «Космос как судьба» Она посвящена 110-летию со дня рождения основоположника практической космонавтики и главного организатора производства ракетно-космической техники Сергея Павловича Королева.



Под руководством Сергея Королева был запущен первый искусственный спутник Земли. И благодаря ему имя и подвиг Юрия Гагарина навсегда вошли в мировую историю. О жизни и судьбе дважды героя Социалистического труда, лауреата Ленинской премии можно узнать, посетив выставку. Она будет работать до конца января.





Татьяна Напольских

10 января 2017 года





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