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Сегодня в областной библиотеке им. Бунина открывается выставка «Космос как судьба»Она посвящена 110-летию со дня рождения основоположника практической космонавтики и главного организатора производства ракетно-космической техники Сергея Павловича Королева.
Под руководством Сергея Королева был запущен первый искусственный спутник Земли. И благодаря ему имя и подвиг Юрия Гагарина навсегда вошли в мировую историю. О жизни и судьбе дважды героя Социалистического труда, лауреата Ленинской премии можно узнать, посетив выставку. Она будет работать до конца января.
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