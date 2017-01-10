Новости версия для печати В этом году меняется график приема граждан мэром Орла и вице-спикерами Горсовета Уточнить расписание можно на официальном сайте орловского Городского Совета народных депутатов.



Председатель Горсовета и мэр Орла Василий Новиков теперь будет принимать во второй вторник месяца с 16 до 18 часов. График личного приема его заместителей такой: Сергей Себякин ждет орловцев во второй понедельник месяца. Владимир Негин - каждый третий вторник. Раиса Дубровская – каждую третью среду. Часы приема такие же, как и у председателя Горсовета – с 16 до 18 часов.









Татьяна Напольских

10 января 2017 года





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