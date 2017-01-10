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Администрация Орловской области наградит победителей областного творческого конкурса «Пресса-2016»

В номинации «Город высокого полета» победу одержал телевизионный проект ГТРК «Орёл».

Почти два месяца в эфире нашего телеканала мы открывали для наших телезрителей Орел заново. Повествование началось с  рассказа о крепости, которая появилась на слиянии Оки и Орлика, и закончилось – празднованием 450-летия города. Проект «Орел. Город на века» знакомил не только с историей известных мест, но и с людьми, которые любят город и помнят Орел. Каждый материал был – как маленький экскурс в историю. Мы вложили в этот цикл и свою любовь к родному городу. Приятно, что комиссия также оценила её. Награждение победителей приурочено ко Дню Печати. И это – не единственная победа.

В номинации «Аграрное событие года» конкурсная комиссия отдала первое место Олегу Смуглову - автору цикла радиопрограмм «Орловское село», который выходит на «Радио России. Орел».


Татьяна Напольских
10 января 2017 года



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