Новости версия для печати Администрация Орловской области наградит победителей областного творческого конкурса «Пресса-2016» В номинации «Город высокого полета» победу одержал телевизионный проект ГТРК «Орёл».



Почти два месяца в эфире нашего телеканала мы открывали для наших телезрителей Орел заново. Повествование началось с рассказа о крепости, которая появилась на слиянии Оки и Орлика, и закончилось – празднованием 450-летия города. Проект «Орел. Город на века» знакомил не только с историей известных мест, но и с людьми, которые любят город и помнят Орел. Каждый материал был – как маленький экскурс в историю. Мы вложили в этот цикл и свою любовь к родному городу. Приятно, что комиссия также оценила её. Награждение победителей приурочено ко Дню Печати. И это – не единственная победа.



В номинации «Аграрное событие года» конкурсная комиссия отдала первое место Олегу Смуглову - автору цикла радиопрограмм «Орловское село», который выходит на «Радио России. Орел».





Татьяна Напольских

10 января 2017 года





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