Более 400 млн. рублей направят в 2016 году на развитие социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области

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Более 400 млн. рублей направят в 2016 году на развитие социальной и инженерной инфраструктуры Орловской областиТакие цифры сообщили в правительстве региона.
В частности, в селах будет проложено около 27 километров газовых сетей и 45 километров водопроводных. 18 миллионов рублей планируют потратить на строительство очистных сооружений для ливнёвок на «Веселой Слободе» в Орле. Более 4 миллионов – на новую канализационно-насосную станцию в Болхове. 24 миллиона будут выделены Кромской районной больнице, чтобы построить модульную котельную.
Кроме того, деньги будут выделять на капитальный ремонт учреждений здравоохранения и строительство фельдшерско-акушерских пунктов.
Почти 140 миллионов уйдет орловскому медицинскому долгострою, который в народе называют «Титаником».
80 миллионов рублей запланированы на продолжение реконструкции стадиона имени Ленина и здания спортивной школы гимнастики.
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