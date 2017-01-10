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Более 400 млн. рублей направят в 2016 году на развитие социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области

Такие цифры сообщили в правительстве региона.

В частности, в селах будет проложено около 27 километров газовых сетей и 45 километров водопроводных. 18 миллионов рублей планируют потратить на строительство очистных сооружений для ливнёвок на «Веселой Слободе» в Орле. Более 4 миллионов – на новую канализационно-насосную станцию в Болхове. 24 миллиона  будут выделены Кромской районной больнице, чтобы построить модульную котельную. 
 
Кроме того, деньги будут выделять на капитальный ремонт учреждений здравоохранения и строительство фельдшерско-акушерских пунктов. 
 
Почти 140 миллионов уйдет орловскому медицинскому долгострою, который в народе называют «Титаником». 
 
80 миллионов рублей запланированы  на продолжение реконструкции стадиона имени Ленина и здания спортивной школы гимнастики.



Татьяна Напольских
10 января 2017 года



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