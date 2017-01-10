Новости версия для печати

Более 400 млн. рублей направят в 2016 году на развитие социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области

В частности, в селах будет проложено около 27 километров газовых сетей и 45 километров водопроводных. 18 миллионов рублей планируют потратить на строительство очистных сооружений для ливнёвок на «Веселой Слободе» в Орле. Более 4 миллионов – на новую канализационно-насосную станцию в Болхове. 24 миллиона будут выделены Кромской районной больнице, чтобы построить модульную котельную.

Кроме того, деньги будут выделять на капитальный ремонт учреждений здравоохранения и строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

Почти 140 миллионов уйдет орловскому медицинскому долгострою, который в народе называют «Титаником».

80 миллионов рублей запланированы на продолжение реконструкции стадиона имени Ленина и здания спортивной школы гимнастики.