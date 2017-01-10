Новости версия для печати Сегодня у орловских школьников началась третья учебная четверть Эта четверть самая длинная в году. Она продлится до конца марта.



В январе будет проведена оценка подготовки восьмиклассников региона по обществознанию, в феврале – по географии. Апробация уже прошла в последних числах декабря в двадцати одной школе региона. Но главную оценку знаний ученикам даст, конечно, единый государственный экзамен. И вся третья четверть будет направлена на подготовку к нему. Тем более что в сдаче экзамена есть изменения. К примеру, в этом году изменилась модель ЕГЭ по биологии. Возросло число заданий, требующих анализа изображений объектов. Время выполнения экзаменационной работы увеличено на полчаса (со 180 до 210 минут).





Татьяна Напольских

10 января 2017 года





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