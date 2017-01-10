Сегодня у орловских школьников началась третья учебная четверть

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Сегодня у орловских школьников началась третья учебная четвертьЭта четверть самая длинная в году. Она продлится до конца марта.
В январе будет проведена оценка подготовки восьмиклассников региона по обществознанию, в феврале – по географии. Апробация уже прошла в последних числах декабря в двадцати одной школе региона. Но главную оценку знаний ученикам даст, конечно, единый государственный экзамен. И вся третья четверть будет направлена на подготовку к нему. Тем более что в сдаче экзамена есть изменения. К примеру, в этом году изменилась модель ЕГЭ по биологии. Возросло число заданий, требующих анализа изображений объектов. Время выполнения экзаменационной работы увеличено на полчаса (со 180 до 210 минут).
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