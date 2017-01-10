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вторник
10.01.2017
1:22:23
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Огненное начало года. Последствия пожара в Торговом центре «Атолл» в Орле.
- Орел в снежном плену. Как коммунальные службы справляются со стихией?
- Первые жертвы холода на Орловщине. В ожоговом отделении уже несколько обмороженных.
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