Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Огненное начало года. Последствия пожара в Торговом центре «Атолл» в Орле. - Орел в снежном плену. Как коммунальные службы справляются со стихией? - Первые жертвы холода на Орловщине. В ожоговом отделении уже несколько обмороженных.

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Вести. Орёл

9 января 2017 года





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