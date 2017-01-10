Новости версия для печати В ожоговом отделении орловской Областной клинической больницы уже есть первые пострадавшие от холодов Сильный мороз держит центральную Россию в плену. В Орле ситуацию усугубляет северный ветер, который пришёл вместе с низкой температурой.



Последние дни новогодних каникул орловцам подпортили морозы. Нескольких горожан непогода застала врасплох, и они оказались на больничной койке.

Михаил Шалаев, заведующий ожоговым отделением: «С обморожениями разной степени тяжести, в том числе и глубокими, по поводу чего мы были вынуждены выполнять ампутацию конечностей достаточно молодой группе пациентов». Тяжелее всего приходится бездомным. Кто-то из них перебрался поближе к теплосетям, а кто-то, чувствуя, что долго на морозе не протянет, обращается в центр социальной адаптации. Так поступил и Николай Семеновский, проживший до этого несколько недель в одной из заброшенных двухэтажек.

Николай Семеновский: «Всё болело, все кости болят. Может, от холода. Озноб был сильный. Хотя я там укрывался нормально, одежда была, но морозы сильные, холодно было». В этот же центр обратился и его брат по несчастью Игорь Синютин. С ним последнее время делились кровом дворовые псы.

Игорь Синютин: «Жил в сарае, с собаками. Искусали. Жил, можно сказать, на полу. Холодно и голодно, всё одно к одному». Для лиц без определённого места жительства такие центры – настоящее спасение. Зимой они работают и принимают людей круглосуточно, при необходимости оказывают медицинскую помощь, и дают шанс начать жизнь заново. В Орле за последние дни в учреждение обратилось 6 человек.

Татьяна Кудря, директор БУ ОО «ЦСА для лиц без определенного места жительства и занятий»: «У вновь поступивших - все были осмотрены дежурным медицинским персоналом - не было признаков обморожения, переохлаждения. Простудными заболеваниями никто не болеет. Все поступили здоровыми». Однако морозы опасны не только для бездомных. Низкая температура – это реальная угроза для каждого, отмечают врачи. И чтобы не пострадать от обморожения, нужно правильно одеваться – обязательны шапка, шарф и печатки, нужно носить свободную одежду в несколько слоёв и избегать тесной и сырой обуви.









Антон Киселёв

10 января 2017 года





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