Новости версия для печати Объявлен конкурс «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры, музыкальных и танцевальных коллективов города Орла» Прием заявок на участие в конкурсе начался сегодня, 10 января, и продлится в течение месяца.



Как сообщили в пресс-службе администрации города Орла, принять участие в конкурсе могут работники муниципальных учреждений культуры и муниципальных досуговых учреждений (центров творчества, дворцов, домов культуры, парков и т. д.).



Примечательно, что подать заявку могут как творческие (художественные руководители, художники, режиссеры, артисты, руководители клубных формирований), так и технические работники (инженеры по сценическому оборудованию, методисты, менеджеры, ветврачи). Главное условие — стаж работы в муниципальном учреждении не менее трех лет.



Жюри будет оценивать личные творческие и профессиональные достижения участников конкурса, достижения воспитанников и учеников, наличие авторских проектов, программ, методических разработок, выступление с докладами и сообщениями на семинарах, конференциях и т. д.



Заявки принимаются до 10 февраля в управлении культуры администрации города Орла по адресу: ул. Пролетарская гора,1, каб.517. Тел.: 76-47-54.



Победители получат почетные грамоты и денежные премии в размере 34483 руб.



Подробнее с условиями конкурса и формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте администрации и города Орла в разделе «Культура».





Орловское Информбюро

10 января 2017 года





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