Новости версия для печати В Дмитровском районе состоялся Рождественский праздник Игуменья Ксения – настоятельница монастыря Ксении Петербуржской – Рождественский праздник для детей устраивает уже не первый год. Но если в прошлые годы их участники собирались в самой обители, то ныне местом проведения торжества стал районный Дворец культуры.



Чтобы праздник запомнился ребятишкам Дмитровского района, сотни людей собирали для них не только подарки, они постарались отдать детям частичку своей доброты и тепла. Средства для праздника в Дмитровске собирали и в рамках благотворительно акции «Свет Рождественской звезды». Акция проходила в течение трех месяцев.

Евгений Гуров, заместитель руководителя паломнического отдела Орловско-Болховской епархии, организатор благотворительной акции: «За три месяца мы сделали очень многое – мы собрали 300 одинаковых сладких подарков, мы собрали игрушки, канцтовары. Эта акция показала, что в Орле живет огромное количество добрых, неравнодушных людей разного социального положения, разных профессий, разных религиозных взглядов, но они все добрые, отзывчивые». Среди тех, кто поддержал благотворительную акцию – коллектив управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



Впервые в нынешнем году торжество проходило в районном Дворце культуры. Более трехсот семей из всех поселений Дмитровского муниципального образования съехались на этот веселый праздник. Ребята пели, танцевали, читали стихи. Праздник удался – были едины во мнении и те, для кого его устроили, и их родители, да и сама игуменья Ксения, без чьей инициативы он навряд ли бы состоялся.

Анна Аношина, многодетная мама: «Очень радостное настроение. Настоящее Рождество! Масса эмоций, которые нельзя выразить словами. Большое спасибо матушке Ксении, у нее большое человеческое сердце, которое вмещает столько любви, она всех вокруг одаривает и заражает этой любовью». Игуменья Ксения, настоятельница монастыря Ксении Петербуржской: «Дети рады, а я ещё больше с всех рада доставить детям радость. Дети из глубинки приехали, это не просто они пришли из соседних домов, а из глубинки – за тридцать, за сорок километров, были дети, родители которых даже не имеют возможности их привезти на это торжество». Подарки на этом Рожественском празднике вручили и маленьким артистам, и маленьким зрителям. Не остались без благодарности и организаторы благотворительной акции «Свет Рождественской звезды». Мероприятие закончено, но марафон добра продолжается дальше.

Евгений Гуров, заместитель руководителя паломнического отдела Орловско-Болховской епархии, организатор благотворительной акции: «С сегодняшнего дня и вплоть до 1 июня мы будем проводить новую акцию сбора продуктов для нуждающихся семей, детей Дмитровского района, и для женского монастыря Ксении Петербуржской. Любые не скоропортящиеся продукты мы будем принимать у себя по адресу: город Орел, переулок Воскресенский¸ дом 16, второй этаж».





Александр Митрошин

10 января 2017 года





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