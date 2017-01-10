Новости версия для печати Минувшим вечером в Орле на Тургеневском мосту столкнулись два легковых автомобиля Травмированы были и водители, и пассажиры. Авария повлекла пробки с обеих сторон моста.



В девятом часу вечера «БМВ» и «Нива-Шевроле» столкнулись в начале Тургеневского моста со стороны Советского района. С места ДТП бригадами скорой медицинской помощи были госпитализированы четыре человека. У одного из пострадавших по результатам первичного осмотра врачи диагностировали тяжкие телесные повреждения.



Сопутствующей причиной происшествия полицейские сочли неудовлетворительные дорожные условия. Снежная каша на асфальте способствует заносам и удлиняет тормозной путь. Между тем, степень расчистки дорог – не произвольная величина. Ее регламентирует ГОСТ, который, по словам инспектора дорожного надзора, в данном случае, был нарушен.





Иван Суверин

10 января 2017 года





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