Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Скользкая дорога. В ДТП на Тургеневском мосту пострадали четыре человека.



- Праздник без тормозов. За первые дни нового года инспекторы остановили порядка 100 пьяных водителей.



- Свет Рождества. Марафон добра продолжается в Дмитровском районе.



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Вести. Орёл

10 января 2017 года





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