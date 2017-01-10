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В Орле женщина выпала из окна с высоты нескольких этажей и погибла

В экстренные службы о гибели местной жительницы сообщили около семи часов вечера.

Трагический инцидент на Наугорском шоссе минувшим вечером потребовал прибытия спасателей, полицейских и следователей.

Сотрудники областной поисково-спасательной службы, прибывшие к месту ЧП первыми, обнаружили погибшую на козырьке медицинского центра, расположенного на первом этаже дома. Поскольку помочь несчастной было уже нечем, сотрудники МЧС оставили все как есть до прибытия правоохранителей. И лишь с разрешения следственно-оперативной группы спасатели приступили к своей работе.

После осмотра тела погибшей эксперт сделал первые выводы: травмы у 39-летней женщины вполне характерные для падения с высоты. Явных признаков насильственной смерти не обнаружено.

Версия суицида следствием рассматривается наравне с другими. В ходе предварительной проверки у родных погибшей правоохранители выяснили: повод для отчаяния у женщины был: неудачная пластическая операция. Эту информацию следствию еще предстоит проверить.


Иван Суверин
10 января 2017 года



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