Новости версия для печати Сотрудники, отличившиеся при тушении пожара в ТЦ «Атолл», будут награждены Об этом на аппаратном совещании правительства области заявил первый заместитель губернатора Орловской области Александр Бударин.



Александр Бударин лично был на месте происшествия и высоко оценил слаженную и профессиональную работу сотрудников полиции и пожарных расчетов.

Александр Бударин:«Все было сделано в соответствии с нормативами – вовремя прибыли, развернули, как на учениях получилось. К несчастью, большой материальный ущерб, но люди вели себя грамотно и самоотверженно. Поэтому будут награждены и сотрудники МЧС, и МВД, которые отличились. Люди выполнили свой долг сполна». Всего в ликвидации пожара были задействованы 93 человека и 39 единиц техники. В данный момент ведется расследование причин пожара, произошедшего 8 января в ТЦ «Атолл».



В целом за прошедшие праздничные дни в регионе зарегистрировано 15 пожаров. Один человек погиб. Александр Бударин поручил соответствующим службам проанализировать их последствия, и при необходимости оказать необходимую помощь пострадавшим.



С сегодняшнего дня в Орловской области отменен особый противопожарный режим и режим функционирования повышенной готовности. 30 декабря минувшего года для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, происшествия и пожары в регионе была создана областная группировка сил и средств, в состав которой вошли более 3 тысяч сотрудников и более 250 единиц техники.





Максим Шилов

10 января 2017 года





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