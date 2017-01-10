Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
10.01.2017
22:52:20
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Орёл. Город на века
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Контакты
Фотоархив
Р Е К Л А М А
Новости версия для печати

Сотрудники, отличившиеся при тушении пожара в ТЦ «Атолл», будут награждены

Об этом на аппаратном совещании правительства области заявил первый заместитель губернатора Орловской области Александр Бударин.

Александр Бударин лично был на месте происшествия и высоко оценил слаженную и профессиональную работу сотрудников полиции и пожарных расчетов.
Александр Бударин:«Все было сделано в соответствии с нормативами – вовремя прибыли, развернули, как на учениях получилось. К несчастью, большой материальный ущерб, но люди вели себя грамотно и самоотверженно. Поэтому будут награждены и сотрудники МЧС, и МВД, которые отличились. Люди выполнили свой долг сполна».
Всего в ликвидации пожара были задействованы 93 человека и 39 единиц техники. В данный момент ведется расследование причин пожара, произошедшего 8 января в ТЦ «Атолл».

В целом за прошедшие праздничные дни в регионе зарегистрировано 15 пожаров. Один человек погиб. Александр Бударин поручил соответствующим службам проанализировать их последствия, и при необходимости оказать необходимую помощь пострадавшим.

С сегодняшнего дня в Орловской области отменен особый противопожарный режим и режим функционирования повышенной готовности. 30 декабря минувшего года для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, происшествия и пожары в регионе была создана областная группировка сил и средств, в состав которой вошли более 3 тысяч сотрудников и более 250 единиц техники.


Максим Шилов
10 января 2017 года



На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта