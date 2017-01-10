Сегодня утром в Железнодорожном районе Орла произошел серьезный пожар

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вторник
10.01.2017
22:52:22
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Сегодня утром в Железнодорожном районе Орла произошел серьезный пожарСилы и техника МЧС по повышенному рангу сложности была направлена на улицу Поликарпова.
Очагом возгорания был дом № 51, а вернее, хозяйственное строение, вплотную примыкающее к жилью. Хотя до прибытия огнеборцев пожар успел войти в фазу открытого горения и уже переходил на дом, жилую часть строения сотрудникам МЧС удалось отстоять.
Причины возгорания предстоит выяснить сотрудникам Госпожнадзора. Среди людей пострадавших нет, размер ущерба уточняется.
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