Новости версия для печати Сегодня утром в Железнодорожном районе Орла произошел серьезный пожар Силы и техника МЧС по повышенному рангу сложности была направлена на улицу Поликарпова.



Очагом возгорания был дом № 51, а вернее, хозяйственное строение, вплотную примыкающее к жилью. Хотя до прибытия огнеборцев пожар успел войти в фазу открытого горения и уже переходил на дом, жилую часть строения сотрудникам МЧС удалось отстоять.



Причины возгорания предстоит выяснить сотрудникам Госпожнадзора. Среди людей пострадавших нет, размер ущерба уточняется.





Иван Суверин

10 января 2017 года





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