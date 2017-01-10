Новости версия для печати Итоги прошедших 10 дней и планы на будущее сегодня были озвучены в стенах администрации области. На первом в этом году аппаратном совещании чиновники обсудили и пожар в «Атолле», и количество правонарушений за праздники, и даже развитие инклюзивного образования в 2017-м.



Новогодние каникулы у некоторых орловцев выдались насыщенными. Такой вывод можно сделать, ознакомившись со статистикой происшествий за праздничные дни. К счастью, обошлось без убийств, однако имел место 1 грабёж, 17 краж, задержаны 11 наркодиллеров и 2 торговца оружием. Рекордсменами правонарушений стали пьяные водители.



За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 2 676 водителей, из них в состоянии алкогольного опьянения – 33 (в прошлом году за этот период – 62), сообщил начальник УМВД РФ по Орловской области Юрий Савенков.



Чрезвычайные ситуации взяли не количеством, а качеством. Зарегистрирован крупный пожар, произошедший торговом центре «Атолл». Представители МЧС назвали его сложным из-за большой площади – 900 квадратных метров. На тушение были брошены практически все силы орловского гарнизона. Однако причины возгорания ещё выясняются. А чтобы не допустить повторения, в крупных торговых центрах области уже идут профилактические работы.

Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Все было сделано в соответствии с нормативами – вовремя прибыли, развернули, как на учениях получилось. К несчастью, большой материальный ущерб, но люди вели себя грамотно и самоотверженно. Поэтому будут награждены и сотрудники МЧС, и МВД, которые отличились. Люди выполнили свой долг сполна». Следом заместитель губернатора озвучил другое поручение: провести среди жителей области ликбез о грядущей реформе оборота отходов. Она должна была стартовать с первого дня этого года, однако с единым оператором, который будет координировать всю цепочку сбора и утилизации ТБО, власти до сих пор не определились. Теперь назначен новый срок – 2019 год.



Последний вопрос на первом в этом году аппаратном совещании был посвящён инклюзивному образованию. Сегодня в Орловской области 1600 детей-инвалидов учатся в различных образовательных учреждениях. 1250 - в школах и детсадах, 380 – на дому. Планы на этот год – пополнить список школ и училищ, участвующих в государственной программе «Доступная среда», для обучения детей инвалидов. Добавятся две специализированные школы-интерната, Мценский детский дом для детей дошкольного возраста, 8 детских садов и 1 центр дополнительного образования.





Антон Киселёв

10 января 2017 года





На главную страницу





