Новости версия для печати Сегодня в орловской библиотеке им. Бунина состоится заседание клуба творческой интеллигенции "Светлица" Заседание клуба посвящено православному празднику Рождества Христова.



Рождественские традиции имеют важный, с религиозной точки зрения, смысл. Праздник объединяет людей, устанавливая преемственность поколений. Именно такие традиции хранит Рождественские традиции имеют важный, с религиозной точки зрения, смысл. Праздник объединяет людей, устанавливая преемственность поколений. Именно такие традиции хранит ансамбль "Славица" , который выступит на вечере с тематической концертной программой. Более чем за 20 лет творческой деятельности, коллектив добился высокого признания за профессиональный уровень исполнительского мастерства, многообразие репертуара, его колоритность и самобытность. Творческая направленность ансамбля состоит в сохранении и развитии национальной культуры, пропаганде народных обычаев, повышении уровня духовной жизни и любви к искусству во всем его многообразии. Основу ансамбля составляет хореографическая труппа из 20 артистов балета. Большинство из них – выпускники Орловского государственного института культуры.



Праздник, посвящённый Рождеству Христову, начнётся в 15 часов.





Евгения Костомарова

11 января 2017 года





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