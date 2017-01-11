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Сегодня в орловской библиотеке им. Бунина состоится заседание клуба творческой интеллигенции "Светлица"

Заседание клуба посвящено православному празднику Рождества Христова.

Рождественские традиции имеют важный, с религиозной точки зрения, смысл. Праздник объединяет людей, устанавливая преемственность поколений. Именно такие традиции хранит ансамбль "Славица", который выступит на вечере с тематической концертной программой. Более чем за 20 лет творческой  деятельности, коллектив добился высокого признания за профессиональный уровень исполнительского мастерства, многообразие репертуара, его колоритность и самобытность. Творческая направленность ансамбля состоит в сохранении и развитии национальной культуры, пропаганде народных обычаев, повышении уровня духовной жизни и любви к искусству во всем его многообразии.
 
Основу ансамбля составляет хореографическая труппа из 20 артистов балета. Большинство из них – выпускники Орловского государственного института культуры.

Праздник, посвящённый Рождеству Христову, начнётся в 15 часов.



Евгения Костомарова
11 января 2017 года



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