Новости версия для печати На новогодних каникулах орловцы болели меньше Уровень заболеваемости упал сразу на 66% - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.



Снижению заболеваемости способствовали каникулы и мороз. На первой неделе наступившего года в регионе было зарегистрировано всего 1654 случая заболевания простудными вирусными инфекциями и гриппом. По данным лабораторного мониторинга, на территории области циркулирует вирус гриппа А(H3N2). Это тот штамм, от которого осенью делали прививки. Конечно, вакцина не дает стопроцентную защиту от заболевания, но помогает организму справиться с инфекцией и, как говорят врачи, защищает от серьезных осложнений, которые могут наступить после гриппа.





Татьяна Напольских

11 января 2017 года





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