На новогодних каникулах орловцы болели меньше

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На новогодних каникулах орловцы болели меньшеУровень заболеваемости упал сразу на 66% - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.
Снижению заболеваемости способствовали каникулы и мороз.
На первой неделе наступившего года в регионе было зарегистрировано всего 1654 случая заболевания простудными вирусными инфекциями и гриппом. По данным лабораторного мониторинга, на территории области циркулирует вирус гриппа А(H3N2). Это тот штамм, от которого осенью делали прививки. Конечно, вакцина не дает стопроцентную защиту от заболевания, но помогает организму справиться с инфекцией и, как говорят врачи, защищает от серьезных осложнений, которые могут наступить после гриппа.
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