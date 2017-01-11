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С начала этого года в Орловской области вступил в силу закон о детях войны

В эту категорию попадают жители области, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года.

«Дети войны» имеют право на внеочередное получение медпомощи в поликлиниках и больницах, на первоочередное получение социальных услуг по линии соцобслуживания, и на ежегодную денежную выплату ко Дню Победы. В этом году сумма небольшая – всего 500 рублей. Но, как пообещали областные депутаты, по мере возможности областного бюджета, она будет увеличиваться. Пока важно установить  статус «Дети войны». О том, как получить выплату, какие документы нужны, можно узнать в соцзащите по месту жительства.


Татьяна Напольских
11 января 2017 года



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