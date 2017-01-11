Новости версия для печати Сделан первый шаг на пути возвращения зарплаты работникам завода «Дормаш» Территориальное управление Росимущества по Орловской области выставило на торги пять бульдозеров.







Получить дополнительную информацию об аукционе и о порядке его проведения можно на сайте На портале области особо отмечено, что средства от реализации техники будут направлены на частичное погашение задолженности по заработной плате перед работниками предприятий. Такое решение было принято в конце минувшего года на заседании Орловского областного суда. Торги пройдут 2 февраля в форме аукциона. Заявки принимаются до 30 января 2017 года.Получить дополнительную информацию об аукционе и о порядке его проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru Номер извещения 301216/0010153/02. Ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.





Татьяна Напольских

11 января 2017 года





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