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Сегодня сотрудники регионального Роспотребнадзора ответят на вопросы журналистов по теме: «незаконная реализация спиртосодержащей продукции»«Война» техническим настойкам» началась по всей стране в конце минувшего года после трагедии в Иркутской области.
Только за новогодние праздники на «горячую линию» в орловский Роспотребнадзор поступило 32 звонка. Это были и просьбы разъяснить новые требования закона, и жалобы.
«Горячая линия» будет работать до 27 января.
Телефоны и режим работы «горячей линии»:
- в рабочие дни: 8 (4862) 42-26-75, 41-47-52 (с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45)
- в выходные дни: 8 (4862) 41-51-97 (с 08.00 до 18.00).
Орловцев просят звонить на неё в случае обнаружения фактов продажи запрещенной спиртосодержащей непищевой продукции.
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