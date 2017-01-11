Новости версия для печати Сегодня сотрудники регионального Роспотребнадзора ответят на вопросы журналистов по теме: «незаконная реализация спиртосодержащей продукции» «Война» техническим настойкам» началась по всей стране в конце минувшего года после трагедии в Иркутской области.



Только за новогодние праздники на «горячую линию» в орловский Роспотребнадзор поступило 32 звонка. Это были и просьбы разъяснить новые требования закона, и жалобы. «Горячая линия» будет работать до 27 января. Телефоны и режим работы «горячей линии»: в рабочие дни : 8 (4862) 42-26-75, 41-47-52 (с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45)

: 8 (4862) (с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45) в выходные дни : 8 (4862) 41-51-97 (с 08.00 до 18.00). Орловцев просят звонить на неё в случае обнаружения фактов продажи запрещенной спиртосодержащей непищевой продукции.





Татьяна Напольских

11 января 2017 года





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