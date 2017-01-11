Новости версия для печати Поклонников музыки приглашают сегодня на концерт «Свет Христова Рождества» Концерт подготовили артисты губернаторского камерного хора «Лик» и фольклорного ансамбля «Каравай».



Зрителей приглашают в зал орловской филармонии.



Начнется концерт в 18:30.



В программе православные песнопения, духовная музыка, святочные напевы, рождественские колядки.





Татьяна Напольских

11 января 2017 года





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