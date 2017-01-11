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среда
11.01.2017
13:42:51
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Поклонников музыки приглашают сегодня на концерт «Свет Христова Рождества»Концерт подготовили артисты губернаторского камерного хора «Лик» и фольклорного ансамбля «Каравай».
Зрителей приглашают в зал орловской филармонии.
Начнется концерт в 18:30.
В программе православные песнопения, духовная музыка, святочные напевы, рождественские колядки.
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