Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Низкий градус – высокая опасность. Экстренные службы работают на трассах Орловской области. - Как регион провел новогодние каникулы? Итоги подвели в областной администрации. - Неспортивная борьба. В Мценском районе местные жители добиваются строительства спортивного зала.

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Вести. Орёл

10 января 2017 года





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