|
вторник
10.01.2017
22:52:36
|
|
Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Низкий градус – высокая опасность. Экстренные службы работают на трассах Орловской области.
- Как регион провел новогодние каникулы? Итоги подвели в областной администрации.
- Неспортивная борьба. В Мценском районе местные жители добиваются строительства спортивного зала.
На главную страницу
|© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта