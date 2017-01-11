Новости версия для печати Активисты орловского отделения ОНФ направили губернатору области предложения, касающиеся борьбы с коррупцией и проблем улучшения качества жизни населения Документ был сформирован по итогам региональной конференции. В нем – 13 предложений.



Предложения, сформулированные «фронтовиками», в частности, касаются открытия палаты реанимации в Кромской районной больнице, тем более что там имеется необходимое оборудование. А в Орле, по мнению активистов Народного фронта, нужен кабинет ночной стоматологической помощи.



Кроме того, «фронтовики» выступили за открытый доступ к информации о расходовании средств из дорожного фонда Орловской области. И создание гарантийных паспортов на автомобильные дороги регионального и местного значения.

Озабоченность вызывает новый закрытый Дом культуры в центре Знаменского района.



В области ЖКХ эксперты Народного фронта просят обеспечивать жителей региона полной информацией о проводимых работах в многоквартирных домах, в том числе и в рамках капитального ремонта. Также общественники предложили привести все детские спортивные и игровые площадки в соответствие с требованиями ГОСТа.





Татьяна Напольских

11 января 2017 года





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