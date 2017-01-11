Новости версия для печати Информационный портал правительства Орловской области предлагает оценить эффективность работы органов местной власти Жителям региона предлагается, в частности, оценить эффективность руководителей органов местного самоуправления по вопросам организации тепло-и водоснабжения, электро- и газоснабжения.



Отдельными пунктами идут транспортное обслуживание населения и содержание автодорог. Также жителей Орла просят оценить работу руководства ПАТП №1, Трамвайно-троллейбусного предприятия и «Спецавтобазы». Промежуточные итоги будут размещены на сайте областной администрации летом.









Татьяна Напольских

11 января 2017 года





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