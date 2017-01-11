Новости версия для печати Несмотря на потепление, ЧП, связанные с низкими температурами, пока еще вполне вероятны Как экстренные службы помогают водителям и их пассажирам преодолеть превратности пути, связанные с холодами?



Как только столбик термометра уходит за отметку минус 15, любая вынужденная остановка в дороге, особенно вдали от жилья, грозит превратиться в настоящее ЧП. Именно в такой ситуации инспекторы ДПС застали на днях водителя и двух его пассажиров.

Владимир Сотников, инспектор ОБ ДПС: «На 410-м километре обратили внимание на то, что стоит автомашина – «ГАЗель»-эвакуатор, машина не работает, стекла замерзшие. Мы подъехали и поинтересовались, что случилось. Водитель объяснил, что остановился потому, что закончился газ». Сергей Дадыкин, инспектор ОБ ДПС: «Мы пригласили людей в служебное транспортное средство, немного погрели. Останавливали мы машины долго и упорно, где-то около двух часов – у кого-то торса не было, кто-то отказывал потому что работодатель запрещает. В итоге мы нашли человека, который согласился оказать помощь, у него имелся трос, и машины проследовали в ближайший населенный пункт и заправились, а затем продолжили свое движение в Тулу». Нередко в подобных ситуациях оказываются водители-дальнобойщики. Солидные на вид иностранные грузовики не любят ни русских морозов, ни русской солярки.



Коллапс на трассе М-8 зимой 2012 года показал спасателям: к возможным зимним заторам надо готовится загодя.

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «С 4 января на территории нашей области развернут мобильный пункт обогрева на 391-м километре федеральной автотрассы М-2 Крым. За этот период к нашим сотрудникам обратились порядка 28 человек. В основном, это были люди, у кого в дороге разрядился мобильный телефон и им нужно было его подзарядить или они обращались, чтобы уточнить какую-либо информацию. Экстремальных происшествий не было». Кроме подзарядки мобильника и информационного обеспечения в пунктах обогрева можно получить горячее питье, а если нужно – то и питание. Спасатели могут, также оказать первую медицинскую и психологическую помощь.

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Для обеспечения безопасности готовы к разворачиванию еще три мобильных пункта обогрева – в Ливнах, Мценске и Орле». Тем не менее, в зависимости от места вынужденной остановки доступность такой помощи может быть под вопросом. Поэтому и спасатели и инспекторы советуют водителям: в морозную погоду трезво оценивать свои возможности и состояние автомобиля, прежде чем пуститься в дальнюю дорогу.









Иван Суверин

11 января 2017 года





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