Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
11.01.2017
13:42:43
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Орёл. Город на века
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Контакты
Фотоархив
Р Е К Л А М А
Новости версия для печати

В Орле стартует XVII городской фестиваль «Не стареют душой ветераны»

В этом году фестиваль посвящен 110-й годовщине со дня рождения композитора Василия Петровича Соловьева-Седого.

Фестиваль пройдет в областном центре с 16 января по 9 мая в пять этапов. С 16 января по 1 февраля будет осуществляться прием заявок. 17 февраля в Областном Дворце культуры профсоюзов состоится церемония открытия фестиваля. В течение двух месяцев, с 17 февраля по 14 апреля, будет проходить основной этап — отборочный тур с просмотром конкурсных программ. Итоги конкурса подведут 28 апреля, в этот же день в областном Дворце культуры профсоюзов будет организован творческий вечер «Играй, мой баян», посвященный 110-й годовщине со дня рождения В.П. Соловьева-Седого. Завершит фестиваль гала-концерт победителей 9 мая в Детском парке.

С Положением о проведении фестиваля и формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Орла в рубрике «Культура»


Орловское Информбюро
11 января 2017 года



На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта