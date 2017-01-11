Новости версия для печати Минувшим вечером на пересечении улиц Комсомольской и 1-й Посадской произошло ДТП с участием двух иномарок Сотрудники ГИБДД отмечают: маневр, который пытался совершить водитель «Опеля», запрещают дорожные знаки.



Около одиннадцати часов вечера на перекрестке столкнулись легковые машины «Пежо» и «Опель». Водитель последней иномарки получил травмы лица, однако от помощи медиков реанимации отказался. Водитель «Пежо» существенных повреждений не получил.



Сотрудники ГИБДД отмечают: маневр, который пытался совершить водитель Опеля, запрещают дорожные знаки. На перекрестке действует «движение по полосам», поворот налево, а значит и разворот запрещены.





Иван Суверин

11 января 2017 года





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