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среда
11.01.2017
13:42:38
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- На перекрестке в центре Орла столкнулись две иномарки.
- Закрытая дверь в мир спорта. Каратисты выбивают себе спортивный зал.
- День заповедников и национальных парков России. Наш рассказ об одном из красивейших мест Орловской области.
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