Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- На перекрестке в центре Орла столкнулись две иномарки.

- Закрытая дверь в мир спорта. Каратисты выбивают себе спортивный зал.

- День заповедников и национальных парков России. Наш рассказ об одном из красивейших мест Орловской области.





Вести. Орёл

11 января 2017 года





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