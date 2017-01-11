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Коммунальные организации Орла и управляющие компании определяться, кто и где должен убирать снег

Такое поручение своим подчиненным сегодня дал глава администрации Орла Андрей Усиков.

Речь идет в первую очередь о дворовых территориях, которые после обильных снегопадов оказались нечищеными, что усложнило и въезд, и перемещение по ним для жителей города.
Андрей Усиков:
«Необходимо провести работу по выяснению степени ответственности: кто за что отвечает. Выезды из дворов, дворы, центральные улицы, чтобы знать, что с кого спрашивать. «Спецавтобаза» все сделать не может – во дворы заехать, расчистить. Поэтому с разъяснением, чтобы потом кто там не доделает или просто не делает – нес ответственность. Необходимо управляющие компании заставлять, чтоб они активизировали свою работу по расчистке территорий, по вывозу снега».

Совещание с управляющими компаниями и коммунальщиками по распределению обязанностей состоится в Орле уже завтра.


Юлия Сулим
11 января 2017 года



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