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Сегодня день заповедников и национальных парков России

2017-й назван годом Экологии. В Орловской области он не может пройти незамеченным. Больше 20 лет в нашем регионе был создан крупный природный заповедник - «Орловское полесье». Тогда в 1994 году по распоряжению Правительства РФ было взято под государственную охрану почти 78 тысяч гектаров уникальных природных ресурсов.

Сегодня на территории природного парка произрастает в настоящее время 930 видов растений. Это 80% флоры области. 64 вида растений охраняются на Орловщине, половина из них произрастают в «Орловском Полесье». Главным же представителем животного мира на территории национального парка стал зубр. Здесь сформирована самая крупное в мире вольная популяция этих животных.
Олег Пригоряну, директор ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье»: «Более 400 зубров. Это уже много. Каждый десятый вольно живущий зубр в мире живет в Орловском Полесье. Это серьезно. Более того, уже 3 года мы очень активно развозим зубров на другие особо охраняемые природные территории. Со стопроцентным успехом. Программа зубриная получила, благодаря «Орловскому Полесью», просто новое прочтение, новое дыхание».
Сегодня в мире популяция зубров насчитывает не более 5 тысяч особей, и почти 500 из них живут на территории национального парка «Орловское полесье» и сопредельных регионах - Брянской и Калужской областях.

В этом году стадо должны пополнить не менее 30 родившихся на воле зубрят. А первых зубров завезли в Полесье в 1996-м.

Выбор «Орловского Полесья» для разведения зубров в естественных условиях оказался удачным. И не только из-за природных условий. К Национальному парку примыкают охраняемые природные территории в соседних Брянской и Калужской областей, где стада зубров бродят в летние месяцы.
Марина Абаданова, начальник отдела науки ФБГУ «Национальный парк»Орловское полесье»: «Ему нужен разнообразный лес. Кроме сосновых лесов у нас есть участки с лиственными породами. У нас есть поляны, опушки. У нас есть водоемы, есть достаточно обширные по площади брошенные сенокосы. Кроме того, на прилегающих угодьях Калужской и Брянской областей есть очень любимые зубрами зарастающие вырубки». 
В самом начале, когда принималось решение завезти зубров, высказывались опасение, что это приведет к снижению численности других видов животных. Но все оказалось с точностью наоборот. За зубром в «Полесье» поселились практически все копытные, увеличилась популяция кабанов, лосей, благородных и пятнистых оленей. Для них зубр как гарант безопасного обитания. Сегодня Орловское полесье представляет собой современный зоовольерный комплекс с развитой инфраструктурой. Ежегодно его посещают десятки тысяч туристов. Он стал настоящей визитной карточкой Орловского края.




Владислав Кузнецов
11 января 2017 года



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