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Глазуновские каратисты лишились спортзала

Восток – дело тонкое. Это выражение пришлось вспомнить жителям поселка Глазуновка после того, как их дети решили заниматься каратэ.

Постигать философию боевого искусства юным спортсменам помогал тренер из Орла Турал Байрамов. Секцию он вел с сентября прошлого года, и, как утверждают родители, на добровольных началах. Занятия проводились в спортзале при отделении полиции, но после новогодних праздников каратистов попросили освободить помещение.

Других подходящих вариантов на территории поселка не нашлось, а зал, в котором проходили занятия – закрыли, но как уверяют в администрации – на время.

Пока у детей вынужденная пауза, боевую стойку приняли родители. Главный вопрос – где теперь проводить занятия? Самой младшей каратистке Полине всего четыре с половиной года. Но даже такая кроха с удовольствием посещала секцию, что уж говорить об остальных.

Ну, а пока, «путь воина» лежит в соседнюю Змеевку. В этом поселке Турал Байрамов тоже проводит занятия. Да вот только путь – не близкий, а «воины», после таких походов, рискуют свалиться с простудой, да и домашние задания никто не отменял.

В администраций готовы помочь спортсменам. Глава Глазуновского района провел собрание с родителями, на котором решили оставить для занятий прежний зал при отделении полиции.
Сергей Шамрин, глава Глазуновского района: «Там были с отоплением проблемы, их устранили. Полиция подала заявление в Росреестр, потому что это было имущество Росреестра, теперь ждем когда Росреестр даст договор». 
Ну, а пока поле восточного боя закрыто, детям остается ждать и постигать азы каратэ под чутким руководством домашних сэнсэев – родителей.




Татьяна Дьяконова
11 января 2017 года



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