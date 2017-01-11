Новости версия для печати В Орле пройдет благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды» Собранные от продажи билетов средства, а также пожертвования, будут переданы одиннадцатилетней Ангелине Погореловой.



Из-за врожденного заболевания Ангелина передвигается только в кресле-коляске. Мама Наталья воспитывает девочку одна. Ангелине не рекомендовано оперативное вмешательство. Для того, чтобы Ангелина могла элементарно обслуживать себя, необходим подъемник отечественного производства «MINIK». С его помощью Ангелина сможет самостоятельно пересаживаться из кресла-коляски. На его приобретение необходимо более 190 тысяч рублей. Из-за врожденного заболевания Ангелина передвигается только в кресле-коляске. Мама Наталья воспитывает девочку одна. Ангелине не рекомендовано оперативное вмешательство. Для того, чтобы Ангелина могла элементарно обслуживать себя, необходим подъемник отечественного производства «MINIK». С его помощью Ангелина сможет самостоятельно пересаживаться из кресла-коляски. На его приобретение необходимо более 190 тысяч рублей. Уже сейчас орловцы могут оказать помощь Ангелине. В городском центре культуры установлена чаша для пожертвований. 13 января в 17 часов на сцене Орловского городского центра культуры выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов — воспитанники музыкальных школ и домов творчества города, творческие коллективы центра. Ежегодно благодаря акции «Свет Рождественской звезды» оказывается помощь многодетным семьям, детям-инвалидам, нуждающимся в лечении и реабилитации. Собранные средства в разные годы были направлены в детские сады компенсирующего вида, реабилитационный центр «Радуга» для детей с ограниченными возможностями, отделение онкологии Детской областной клинической больницы им. З. И. Круглой и другие учреждения.





Орловское Информбюро

11 января 2017 года





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