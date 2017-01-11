Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
11.01.2017
19:24:27
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Орёл. Город на века
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Контакты
Фотоархив
Р Е К Л А М А
Новости версия для печати

В Орле пройдет благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды»

Собранные от продажи билетов средства, а также пожертвования, будут переданы одиннадцатилетней Ангелине Погореловой.

Из-за врожденного заболевания Ангелина передвигается только в кресле-коляске. Мама Наталья воспитывает девочку одна. Ангелине не рекомендовано оперативное вмешательство. Для того, чтобы Ангелина могла элементарно обслуживать себя, необходим подъемник отечественного производства «MINIK». С его помощью Ангелина сможет самостоятельно пересаживаться из кресла-коляски. На его приобретение необходимо более 190 тысяч рублей.
 
Уже сейчас орловцы могут оказать помощь Ангелине. В городском центре культуры установлена чаша для пожертвований.
 
13 января в 17 часов на сцене Орловского городского центра культуры выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов — воспитанники музыкальных школ и домов творчества города, творческие коллективы центра.
Ежегодно благодаря акции «Свет Рождественской звезды» оказывается помощь многодетным семьям, детям-инвалидам, нуждающимся в лечении и реабилитации. Собранные средства в разные годы были направлены в детские сады компенсирующего вида, реабилитационный центр «Радуга» для детей с ограниченными возможностями, отделение онкологии Детской областной клинической больницы им. З. И. Круглой и другие учреждения.



Орловское Информбюро
11 января 2017 года



На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта