Новости версия для печати Названы лучшие школы Орловской области по итогам 2016 года Областной Департамент образования объявил итоги конкурсного отбора «Школа года Орловской области» в 2016 году.



В номинации «Городская школа» победил лицей № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла. Призерами стали средняя общеобразовательная школа № 2 города Ливен и средняя общеобразовательная школа № 5 г. Орла, сообщает orel-region.ru



Лучшей в номинации «Сельская школа» признана Сомовская средняя общеобразовательная школа Шаблыкинского района. Призовые места заняли Никольская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Жадова Свердловского района и Совхозская средняя общеобразовательная школа Малоархангельского района.



Коллективы общеобразовательных организаций, победивших в конкурсе, наградят почетными грамотами губернатора Орловской области. Призеры конкурса получат почетные грамоты Департамента образования Орловской области.



В настоящее время готовится Указ губернатора Орловской области об утверждении списка победителей и призеров конкурса.





Орловское Информбюро

11 января 2017 года





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