Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
11.01.2017
19:24:46
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Орёл. Город на века
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Контакты
Фотоархив
Р Е К Л А М А
Новости версия для печати

Названы лучшие школы Орловской области по итогам 2016 года

Областной Департамент образования объявил итоги конкурсного отбора «Школа года Орловской области» в 2016 году.

В номинации «Городская школа» победил лицей № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла. Призерами стали средняя общеобразовательная школа № 2 города Ливен и средняя общеобразовательная школа № 5 г. Орла, сообщает orel-region.ru

Лучшей в номинации «Сельская школа» признана Сомовская средняя общеобразовательная школа Шаблыкинского района. Призовые места заняли Никольская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Жадова Свердловского района и Совхозская средняя общеобразовательная школа Малоархангельского района.

Коллективы общеобразовательных организаций, победивших в конкурсе, наградят почетными грамотами губернатора Орловской области. Призеры конкурса получат почетные грамоты Департамента образования Орловской области.

В настоящее время готовится Указ губернатора Орловской области об утверждении списка победителей и призеров конкурса.


Орловское Информбюро
11 января 2017 года



На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта