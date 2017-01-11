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В этом году «Орёлводоканал» продолжит строительство сетей водоснабжения и канализации на окраинных улицах города

Такими планами на 2017 год сегодня поделился директор предприятия на совещании в мэрии.

Также «Орёлводоканал» планирует заменить 6 насосов на артезианских скважинах, ещё 5 новых агрегатов поступит на канализационные насосные станции. За счёт сторонних инвестиций будет разработан проект станции умягчения питьевой воды на Окском водозаборном узле.

Главным достижением года ушедшего, директор предприятия назвал запуск станции обезжелезивания, благодаря которой в некоторых районах Орла улучшилось качество питьевой воды. Однако есть и неприятный момент, в финансовом плане 2016 год «Орёлводоканал» закроет с убытками.
Василий Иванов, генеральный директор МУПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Финансовый результат по третьему кварталу был в размере убытка 9 миллионов 700 тысяч рублей. По году он будет ниже, будет улучшен немного результат, но он всё равно останется отрицательным».
Сегодня на балансе «Орёлводоканала» числится 7 водозаборных узлов, 95 артезианских скважин, 47 водопроводных и канализационных насосных станций и станция аэрации. В среднем за сутки предприятие добывает 94 тысячи кубометров воды, при этом очищается 103 тысячи кубометров стоков.


Антон Киселёв
11 января 2017 года



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