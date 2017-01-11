694 орловца пополнили ряды вооруженных сил России

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среда
11.01.2017
19:24:49
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694 орловца пополнили ряды вооруженных сил РоссииТакие данные были приведены сегодня на селекторном совещании по итогам осенней призывной кампании.
План призыва, поставленный перед регионом, был выполнен в полном объеме. Большинство призывников из центра России будут служить в Восточном военном округе.
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