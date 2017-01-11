Новости версия для печати 694 орловца пополнили ряды вооруженных сил России Такие данные были приведены сегодня на селекторном совещании по итогам осенней призывной кампании.



План призыва, поставленный перед регионом, был выполнен в полном объеме. Большинство призывников из центра России будут служить в Восточном военном округе.





Ольга Селиверстова

11 января 2017 года





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