Новости версия для печати Сегодня в Орле после недолгого перерыва вновь начал работу торговый центр «Атолл» Напомним, 8 января на его территории случился крупный пожар.



Здание горело несколько часов. К нему были стянуты все пожарные подразделения города и все же полностью потушить возгорание удалось лишь к девяти часам следующего дня. Тогда торговля была прекращена «по техническим причинам», и вот сегодня в 8 утра вновь начал работать продуктовый отдел в «Атолле».





Ольга Селиверстова

11 января 2017 года





На главную страницу





