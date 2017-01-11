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среда
11.01.2017
19:24:30
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Сегодня в Орле после недолгого перерыва вновь начал работу торговый центр «Атолл»Напомним, 8 января на его территории случился крупный пожар.
Здание горело несколько часов. К нему были стянуты все пожарные подразделения города и все же полностью потушить возгорание удалось лишь к девяти часам следующего дня. Тогда торговля была прекращена «по техническим причинам», и вот сегодня в 8 утра вновь начал работать продуктовый отдел в «Атолле».
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