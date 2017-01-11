Новости версия для печати В Орловской области больше нет профессиональной футбольной команды ФК «Орел» теперь уже официально перешел в любительскую лигу.



Разговоры об этом появились еще в прошлом году, когда стало известно, что финансирование клуба значительно снижается - более, чем в два раза. И вот сегодня стало известно, что принято решение о снятии команды с Первенства России по футболу среди футбольных клубов ПФЛ второго дивизиона.

Александр Савоськин, зам. начальника управления физической культуры и спорта Орловской области: «Спонсоры отказываются работать с профессиональным футбольным клубом, так как он занимает одно из последних мест. Мы планируем в третьем дивизионе набрать только орловских футболистов – воспитанников наших спортивных футбольных школ, студентов, которые будут показывать достойный результат, и смогут пройти достойную подготовку. И, возможно, в будущем ФК «Орел» вернется во второй дивизион».





Ольга Селиверстова

11 января 2017 года





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