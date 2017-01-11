Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
11.01.2017
19:24:38
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Орёл. Город на века
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Контакты
Фотоархив
Р Е К Л А М А
Новости версия для печати

В Орловской области больше нет профессиональной футбольной команды

ФК «Орел» теперь уже официально перешел в любительскую лигу.

Разговоры об этом появились еще в прошлом году, когда стало известно, что финансирование клуба значительно снижается - более, чем в два раза. И вот сегодня стало известно, что принято решение о снятии команды с Первенства России по футболу среди футбольных клубов ПФЛ второго дивизиона.
Александр Савоськин, зам. начальника управления физической культуры и спорта Орловской области: «Спонсоры отказываются работать с профессиональным футбольным клубом, так как он занимает одно из последних мест. Мы планируем в третьем дивизионе набрать только орловских футболистов – воспитанников наших спортивных футбольных школ, студентов, которые будут показывать достойный результат, и смогут пройти достойную подготовку. И, возможно, в будущем ФК «Орел» вернется во второй дивизион».



Ольга Селиверстова
11 января 2017 года



На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта