Новости версия для печати Ангелине Погореловой нужна ваша помощь В эту пятницу Городской центр культуры приглашает всех на традиционный благотворительный концерт «Свет рождественской звезды». Собранные от продажи билетов деньги будут переданы Ангелине.



11-летняя девочка из-за врождённой спинномозговой грыжи позвоночника передвигается только с помощью кресла-коляски. Но и на ней Ангелина без помощи своей мамы не может попасть в некоторые комнаты. Чтобы не быть ограниченной в движении в своей же квартире Ангелине нужен специальный подъёмник отечественного производства.

Наталья Прохорова, мама: «На коляске в ванную и туалет проехать невозможно. Нужен проем 80 сантиметров. В наших «панельках» двери 60 сантиметров. То есть, ни в ванную, ни в туалет у дочери доступа совершенно нет. А этот подъемник помогает инвалидам попасть именно через проем – он переносит их из коляски в ванну, передвигает их и в коляску назад пересаживает». Ангелина очень любит животных. У неё есть и кошка Бусинка, и попугай Флинтуша, и рыбки, и черепаха Тимоша, и маленький хомячок Симона. Девочка всем дарит своё внимание и любовь.



Ангелина - уже в 4 классе, но обучается на дому. Благотворительного концерта «Свет рождественской звезды» девочка ждёт с нетерпением. Для неё это ещё одно новогоднее чудо.





Алина Чабан

11 января 2017 года





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