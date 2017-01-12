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Сегодня работники прокуратуры отмечают 295 годовщину создания своего ведомства

На этот пост Петр Первый возвел своего верного ставленника Павла Ягужинского. Его звали «Оком Государевым». В обязанность ему вменялось «Сидеть в Сенате и смотреть накрепко, чтобы ограждать население от неправды чиновников».

За долгую историю обязанности прокуроров практически не изменились. Их главная задача – следить за соблюдение Закона. Вот лишь некоторые цифры статистики. За 11 месяцев 2016 года в регионе выявлено 138 преступлений коррупционной направленности. Из них 85 были связаны с получением взяток. Прокуроры также держали на контроле все самые острые социальные проблемы: невыплата заработной платы; нарушения в сфере ЖКХ, здравоохранения; соблюдение прав инвалидов, престарелых людей и детей; защита прав субъектов предпринимательства.

Свой праздник большинство из работников прокуратуры встретит «на боевом посту», а лучшие будут приглашены на торжественное заседание, которое пройдет в столице.