В орловском перинатальном центре возобновлены занятия в школе будущих родителей

|
четверг
12.01.2017
10:42:48
|
|
В орловском перинатальном центре возобновлены занятия в школе будущих родителейЗанятия бесплатные. Расписание есть на официальном сайте перинатального центра.
Сегодня терапевт расскажет будущим мамам об изменении в организме женщины, которая находится в ожидании ребенка. Врач высшей категории Ольга Макарова ответит на вопросы о питании и причинах изменения артериального давления, о возникновении одышки и отеков. Даст советы, как этого избежать.
Начало занятия в 14:30 в конференц-зале перинатального центра.
На главную страницу
|© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта