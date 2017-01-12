Новости версия для печати В орловском перинатальном центре возобновлены занятия в школе будущих родителей Занятия бесплатные. Расписание есть на официальном сайте перинатального центра.



Сегодня терапевт расскажет будущим мамам об изменении в организме женщины, которая находится в ожидании ребенка. Врач высшей категории Ольга Макарова ответит на вопросы о питании и причинах изменения артериального давления, о возникновении одышки и отеков. Даст советы, как этого избежать.



Начало занятия в 14:30 в конференц-зале перинатального центра.





Татьяна Напольских

12 января 2017 года





На главную страницу





