Рособрнадзор: заявление для сдачи ЕГЭ нужно подать до 1 февраля

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четверг
12.01.2017
10:42:31
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Рособрнадзор: заявление для сдачи ЕГЭ нужно подать до 1 февраляДва экзамена - русский язык и математика - являются обязательными для получения аттестата о среднем образовании. Остальные – по выбору.
Отмечено, что в заявлении можно указать любое количество предметов.
После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ также можно будет подать, но только тем, кто по уважительной причине пропустил сроки. Например, находился в больнице. Каждый случай отдельно будет рассматривать экзаменационная комиссия региона.
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