Новости версия для печати Рособрнадзор: заявление для сдачи ЕГЭ нужно подать до 1 февраля Два экзамена - русский язык и математика - являются обязательными для получения аттестата о среднем образовании. Остальные – по выбору.



Отмечено, что в заявлении можно указать любое количество предметов. После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ также можно будет подать, но только тем, кто по уважительной причине пропустил сроки. Например, находился в больнице. Каждый случай отдельно будет рассматривать экзаменационная комиссия региона.





Татьяна Напольских

12 января 2017 года





На главную страницу





